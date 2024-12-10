"Операция Сирийское отступление". В ГУР рассказали, как россияне ретируются из Сирии

Россия начала масштабный вывод военных контингентов из Сирии. Для этого она задействовала военно-транспортные самолеты и корабли, организованно курсирующие по маршруту "Хмейм - Ульяновск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Для отступления из Сирийской республики россияне задействовали караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники", - отметили в украинском ведомстве.

Эта операция РФ включает авиационную и морскую логистику для перевозки личного состава, техники и оборудования.

В частности, как сообщает ГУР, с авиабазы Хмеймим запланированы рейсы самолетов Ан-124 и Ил-76МД в аэродромы "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский".

Также отмечается, что в порту Тартус россияне проводят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества.

Известно, что к операции привлечены российские корабли, среди которых сухогруз Sparta II и большой десантный корабль Александр Шабалин.

В ГУР добавили, что курс на Средиземное море взяли также десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен". К их поддержке присоединились фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".

Сообщается, что для обеспечения отступления в Тартус прибыли несколько сотен российских спецназовцев.

"Вероятно государство-агрессор рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по поводу беспрепятственного выхода из Сирии. Даже представители так называемой московской дипломатии больше не называют восставшие против режима Асада группировки "террористами", а демонстрируют нейтральную, даже "милую" публичную риторику", - пояснил он. ГУР.

Между тем, среди военных РФ на местах наблюдается недовольство командованием, а одна из баз находится в осаде.

Напомним, что повстанцы успешно свергли многолетний режим Башара Асада в Сирии. Пока диктатор находится в Москве, которая предоставила ему "убежище".