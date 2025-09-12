Операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українською ППО, - генерал НАТО

Операція "Східний вартовий" буде зосереджена насамперед на захисті території НАТО. Водночас Альянс продовжує вчитися в України та буде враховувати її досвід зі збивання повітряних цілей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич під час пресконференції.
Генерала запитали, чи не час інтегрувати протиповітряні можливості НАТО та України й діяти спільно проти того ж самого ворога.
"Східний вартовий" буде зосереджений насамперед на захисті території Альянсу. І наразі я не бачу конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони пропонують зробити для цих зусиль", - відповів Гринкевич.
Водночас він позитивно оцінив досвід України та ініціативу ЄС щодо розбудови так званої "стіни проти дронів". За словами генерала, такі методи співзвучні з намірами НАТО.
"Щойно повернувшись із Балтії, де низка країн інвестує в технології, вивчаючи досвід України щодо того, які датчики і яка зброя, кінетична і некінетична, я розумію, що це може бути ефективним. І тому інтеграція цих видів оборони в нашу повсякденну діяльність зі стримування і в наші регіональні плани - це абсолютно точно те, що ми хочемо робити в майбутньому", - наголосив Гринкевич.
Він зазначив, що НАТО може багато чому навчитися в України.
"Вони мають добре розвинену оборонно-промислову базу. Вони мають великий досвід роботи з перехоплювачами безпілотників. У нас є потужності, у нас є Об'єднаний аналітичний навчально-тренувальний центр у Польщі, який є спільним для НАТО та України, де ми беремо уроки", - додав генерал.
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 10 вересня.
"Це безрозсудно та неприйнятно. Ми не можемо допустити, щоб російські безпілотники входили в повітряний простір союзників", - зазначив Рютте.
За його словами, місія, яка розпочнеться сьогодні ввечері, включатиме низку ресурсів, включаючи повітряні та наземні бази.
Союзники, включаючи Данію, Францію, Велику Британію та Німеччину, вже взяли на себе зобов'язання щодо участі в місії, інші також планують приєднатися.