Операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українською ППО, - генерал НАТО

Генерала запитали, чи не час інтегрувати протиповітряні можливості НАТО та України й діяти спільно проти того ж самого ворога.

"Східний вартовий" буде зосереджений насамперед на захисті території Альянсу. І наразі я не бачу конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони пропонують зробити для цих зусиль", - відповів Гринкевич.

Водночас він позитивно оцінив досвід України та ініціативу ЄС щодо розбудови так званої "стіни проти дронів". За словами генерала, такі методи співзвучні з намірами НАТО.

"Щойно повернувшись із Балтії, де низка країн інвестує в технології, вивчаючи досвід України щодо того, які датчики і яка зброя, кінетична і некінетична, я розумію, що це може бути ефективним. І тому інтеграція цих видів оборони в нашу повсякденну діяльність зі стримування і в наші регіональні плани - це абсолютно точно те, що ми хочемо робити в майбутньому", - наголосив Гринкевич.

Він зазначив, що НАТО може багато чому навчитися в України.

"Вони мають добре розвинену оборонно-промислову базу. Вони мають великий досвід роботи з перехоплювачами безпілотників. У нас є потужності, у нас є Об'єднаний аналітичний навчально-тренувальний центр у Польщі, який є спільним для НАТО та України, де ми беремо уроки", - додав генерал.