Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО, - генерал НАТО

Генерала спросили, не пора ли интегрировать противовоздушные возможности НАТО и Украины и действовать совместно против того же врага.

"Восточный страж" будет сосредоточен прежде всего на защите территории Альянса. И пока я не вижу конфликта между поддержкой, которую отдельные страны оказывают Украине, и тем, что они предлагают сделать для этих усилий", - ответил Гринкевич.

В то же время он положительно оценил опыт Украины и инициативу ЕС по развитию так называемой "стены против дронов". По словам генерала, такие методы созвучны с намерениями НАТО.

"Только что вернувшись из Балтии, где ряд стран инвестирует в технологии, изучая опыт Украины относительно того, какие датчики и какое оружие, кинетическое и некинетическое, я понимаю, что это может быть эффективным. И поэтому интеграция этих видов обороны в нашу повседневную деятельность по сдерживанию и в наши региональные планы - это абсолютно точно то, что мы хотим делать в будущем", - подчеркнул Гринкевич.

Он отметил, что НАТО может многому научиться у Украины.

"Они имеют хорошо развитую оборонно-промышленную базу. Они имеют большой опыт работы с перехватчиками беспилотников. У нас есть мощности, у нас есть Объединенный аналитический учебно-тренировочный центр в Польше, который является общим для НАТО и Украины, где мы берем уроки", - добавил генерал.