Операція без шансів: воїни ССО знищили 7 росіян та захопили позиції
Українські Сили спеціальних операцій провели успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.
В результаті штурму знищено щонайменше сімох російських окупантів, а позиції противника - взяті під контроль.
Згідно з повідомленням, операцію проводили оператори 73-го морського центру у взаємодії з побратимами зі 144-го центру ССО.
Українські військові впритул наблизилися до ворожої позиції, попередньо запропонувавши росіянам здатися. Однак ті відмовилися.
Після цього зведена група здійснила стрімкий і скоординований наліт. Ворог намагався чинити опір, але був повністю знищений. Нашим воїнам вдалося захопити документи й зброю окупантів.
Під час зачистки позиції росіяни відкрили мінометний вогонь, намагаючись знищити групу.
Один український боєць зазнав поранення, йому оперативно надали допомогу. Загрози його життю немає.
У ССО зазначили, що успіх операції став можливим завдяки детальному плануванню, високому рівню підготовки та злагодженим діям усіх учасників штурму.
Спецоперації ССО на фронті в Україні
Українські спецпризначенці регулярно виконують бойові завдання на передовій, зокрема й у ворожому тилу.
Група бійців ССО зайшла з тилу та провела блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.
Раніше військовослужбовці 6-го окремого полку ССО "Рейнджер" здійснили успішний наліт на позиції противника в одному з районів бойових дій. Під час операції їм вдалося захопити полонених, тим самим поповнивши обмінний фонд.
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