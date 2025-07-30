Операція без шансів: воїни ССО знищили 7 росіян та захопили позиції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-кана л Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У ССО зазначили, що успіх операції став можливим завдяки детальному плануванню, високому рівню підготовки та злагодженим діям усіх учасників штурму.

Один український боєць зазнав поранення, йому оперативно надали допомогу. Загрози його життю немає.

Під час зачистки позиції росіяни відкрили мінометний вогонь, намагаючись знищити групу.

Після цього зведена група здійснила стрімкий і скоординований наліт. Ворог намагався чинити опір, але був повністю знищений. Нашим воїнам вдалося захопити документи й зброю окупантів.

Українські військові впритул наблизилися до ворожої позиції, попередньо запропонувавши росіянам здатися. Однак ті відмовилися.

Згідно з повідомленням, операцію проводили оператори 73-го морського центру у взаємодії з побратимами зі 144-го центру ССО.

В результаті штурму знищено щонайменше сімох російських окупантів, а позиції противника - взяті під контроль.

Спецоперації ССО на фронті в Україні

Українські спецпризначенці регулярно виконують бойові завдання на передовій, зокрема й у ворожому тилу.

Група бійців ССО зайшла з тилу та провела блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.

Раніше військовослужбовці 6-го окремого полку ССО "Рейнджер" здійснили успішний наліт на позиції противника в одному з районів бойових дій. Під час операції їм вдалося захопити полонених, тим самим поповнивши обмінний фонд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.