ua en ru
Ср, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Операція без шансів: воїни ССО знищили 7 росіян та захопили позиції

Середа 30 липня 2025 10:41
UA EN RU
Операція без шансів: воїни ССО знищили 7 росіян та захопили позиції Фото: ССО знищили сімох окупантів і захопили позиції РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Українські Сили спеціальних операцій провели успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.

В результаті штурму знищено щонайменше сімох російських окупантів, а позиції противника - взяті під контроль.

Згідно з повідомленням, операцію проводили оператори 73-го морського центру у взаємодії з побратимами зі 144-го центру ССО.

Українські військові впритул наблизилися до ворожої позиції, попередньо запропонувавши росіянам здатися. Однак ті відмовилися.

Після цього зведена група здійснила стрімкий і скоординований наліт. Ворог намагався чинити опір, але був повністю знищений. Нашим воїнам вдалося захопити документи й зброю окупантів.

Під час зачистки позиції росіяни відкрили мінометний вогонь, намагаючись знищити групу.

Один український боєць зазнав поранення, йому оперативно надали допомогу. Загрози його життю немає.

У ССО зазначили, що успіх операції став можливим завдяки детальному плануванню, високому рівню підготовки та злагодженим діям усіх учасників штурму.

Спецоперації ССО на фронті в Україні

Українські спецпризначенці регулярно виконують бойові завдання на передовій, зокрема й у ворожому тилу.

Група бійців ССО зайшла з тилу та провела блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.

Раніше військовослужбовці 6-го окремого полку ССО "Рейнджер" здійснили успішний наліт на позиції противника в одному з районів бойових дій. Під час операції їм вдалося захопити полонених, тим самим поповнивши обмінний фонд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
РФ втратила за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині