Операция без шансов: воины ССО уничтожили 7 россиян и захватили позиции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций ВСУ.

В результате штурма уничтожено по меньшей мере семь российских оккупантов, а позиции противника - взяты под контроль.

Согласно сообщению, операцию проводили операторы 73-го морского центра во взаимодействии с собратьями из 144-го центра ССО.

Украинские военные вплотную приблизились к вражеской позиции, предварительно предложив россиянам сдаться. Однако те отказались.

После этого сводная группа осуществила стремительный и скоординированный налет. Враг пытался сопротивляться, но был полностью уничтожен. Нашим воинам удалось захватить документы и оружие оккупантов.

Во время зачистки позиции россияне открыли минометный огонь, пытаясь уничтожить группу.

Один украинский боец получил ранение, ему оперативно оказали помощь. Угрозы его жизни нет.

В ССО отметили, что успех операции стал возможным благодаря детальному планированию, высокому уровню подготовки и слаженным действиям всех участников штурма.