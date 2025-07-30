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Операция без шансов: воины ССО уничтожили 7 россиян и захватили позиции

Среда 30 июля 2025 10:41
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Операция без шансов: воины ССО уничтожили 7 россиян и захватили позиции Фото: ССО уничтожили семерых оккупантов и захватили позиции РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские Силы специальных операций провели успешную операцию на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций ВСУ.

В результате штурма уничтожено по меньшей мере семь российских оккупантов, а позиции противника - взяты под контроль.

Согласно сообщению, операцию проводили операторы 73-го морского центра во взаимодействии с собратьями из 144-го центра ССО.

Украинские военные вплотную приблизились к вражеской позиции, предварительно предложив россиянам сдаться. Однако те отказались.

После этого сводная группа осуществила стремительный и скоординированный налет. Враг пытался сопротивляться, но был полностью уничтожен. Нашим воинам удалось захватить документы и оружие оккупантов.

Во время зачистки позиции россияне открыли минометный огонь, пытаясь уничтожить группу.

Один украинский боец получил ранение, ему оперативно оказали помощь. Угрозы его жизни нет.

В ССО отметили, что успех операции стал возможным благодаря детальному планированию, высокому уровню подготовки и слаженным действиям всех участников штурма.

Спецоперации ССО на фронте в Украине

Украинские спецназовцы регулярно выполняют боевые задачи на передовой, в том числе и во вражеском тылу.

Группа бойцов ССО зашла с тыла и провела молниеносный налет на вражескую позицию у границы с Россией.

Ранее военнослужащие 6-го отдельного полка ССО "Рейнджер" совершили успешный налет на позиции противника в одном из районов боевых действий. Во время операции им удалось захватить пленных, тем самым пополнив обменный фонд.

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