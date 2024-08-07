Операція "Рукавичка". ДПСУ затримала "КАМАЗ" з півсотнею ухилянтів
Прикордонники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) затримали "КАМАЗ" на якому півсотні ухилянтів намагались втекти до Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
Як розповідають у ДПСУ, "квиток" до Молдови коштував 150 тисяч гривень. На таку ціну спокусились 48 ухилянтів.
"Але про комфорт подорожі не йшлося, адже "перевізники" запропонували їм один-єдиний варіант транспортного засобу: вантажівку. В кузов якої й набилися майже півсотні українців. Утім, навіть в тисняві та за малі гроші, вони за кордон не потрапили, адже їх виявили прикордонники", - додає ДПСУ.
Фото: ДПСУ затримала "КАМАЗ" з півсотнею ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Проти усіх порушників було складено адміністративні протоколи, а "КАМАЗ" - вилучено.
Слідство триває.
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Також в Україні оновили механізми мобілізації, відстрочки та бронювання. 18 травня 2024 року відповідний закон набув чинності.
Сьогодні ж, 7 серпня, було вчергове продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів.
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