Операція RENGAW. Польща розгорнула оперативну групу на кордоні з Білоруссю

"Немає сумніву, що білоруський режим співпрацює з Кремлем і напади на польський кордон мають на меті дестабілізувати нашу країну. Але я переконаний, що ця акція провалиться, через службу Війська Польського та посилення кордону", - заявив він.

За його словами, ця військова оперативна група має навчальний та оборонний характер.

"У нас є операція GRYF під командуванням Прикордонної служби, яка стосується ущільнення та зміцнення кордону. У цій операції братимуть участь до 4000 вояків Війська Польського, але я вирішив створити військову оперативну групу в операції під кодовою назвою RENGAW", - підкреслив Блащак.

Білорусь та Росія направили до Сувальського перевалку близько сотні бойовиків ПВК "Вагнера". Тим часом у Варшаві не виключають, що найманців можуть використати для провокацій.

Зокрема 1 серпня два білоруські вертольоти порушили кордон Польщі. Це пізніше підтвердило Міністерство оборони. У відповідь Варшава прийняла рішення направити до кордону з Білоруссю тисячу військових, але потім цю кількість збільшили до 10 тисяч.

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