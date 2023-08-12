Операция RENGAW. Польша развернула оперативную группу на границе с Беларусью

Беларусь и Россия направили в Сувальский перевал около сотни боевиков ППК "Вагнера". Между тем, в Варшаве не исключают, что наемников могут использовать для провокаций.

В частности 1 августа два белорусских вертолета нарушили границу Польши. Это позже подтвердило Министерство обороны. В ответ Варшава приняла решение направить к границе с Беларусью тысячу военных, но затем это количество увеличили до 10 тысяч.

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