Операция RENGAW. Польша развернула оперативную группу на границе с Беларусью

Военно-оперативная группа начинает действия на польско-белорусской границе. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале операции RENGAW.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Польши.
Беларусь и Россия направили в Сувальский перевал около сотни боевиков ППК "Вагнера". Между тем, в Варшаве не исключают, что наемников могут использовать для провокаций.
В частности 1 августа два белорусских вертолета нарушили границу Польши. Это позже подтвердило Министерство обороны. В ответ Варшава приняла решение направить к границе с Беларусью тысячу военных, но затем это количество увеличили до 10 тысяч.
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