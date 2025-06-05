Операція "Павутина": знищені бомбардувальники Ту-95 були споряджені ракетами для обстрілу

Операція "Павутина" від СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України в неділю, 1 червня, атакувала кілька російських аеродромів, де базувалася стратегічна авіація ворога.

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

За словами президента України Володимира Зеленського, половину з них Росія відремонтувати не зможе. Як зазначав глава української держави, такий удар допомагає змінювати риторику США, зокрема про те, що в українців нібито немає карт.

Детальніше про операцію СБУ під назвою "Павутина" - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.