Операция "Паутина": уничтоженные бомбардировщики Ту-95 были снаряжены ракетами для обстрела

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС армии РФ перед уничтожением на аэродромах базирования были уже снаряжены крылатыми ракетами Х-101 для удара, вероятно, по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео с камер украинских дронов-камикадзе, которое обнародовала СБУ.
Судя по кадрам видео, по меньшей мере часть бомбардировщиков имела на внешних подвесах ракеты Х-101.
Также о вероятной подготовке стратегической авиации россиян к боевым вылетам говорят полные баки самолетов, топливо из которых стало причиной больших пожаров на атакованных ударными дронами аэродромах.
Напомним, Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня, атаковала несколько российских аэродромов, где базировалась стратегическая авиация врага.
Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, половину из них Россия отремонтировать не сможет. Как отмечал глава украинского государства, такой удар помогает менять риторику США, в частности о том, что у украинцев якобы нет карт.
Подробнее об операции СБУ под названием "Паутина" - в материале РБК-Украина.
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