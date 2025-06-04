Зеленський нагородив воїнів СБУ за "Павутину": скільки літаків РФ повністю знищено

Українським захисникам під час операції "Павутина" вдалося вразити 41 російський літак. При цьому половину з них ворог уже ніколи не відновить.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

Президент наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб зупинити Росію, їхню авіацію, бомбардування і потенціал. За його словами, сьогодні він закритим указом нагородив воїнів СБУ, які провели операцію "Павутина", у рамках якої було уражено 41 літак. "Половину з них неможливо відновити, а частина буде відновлюватися роками, якщо відновиться. Дійсно, справедлива військова ціль", - зазначив Зеленський.