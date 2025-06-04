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Зеленський нагородив воїнів СБУ за "Павутину": скільки літаків РФ повністю знищено

Середа 04 червня 2025 15:53
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Зеленський нагородив воїнів СБУ за "Павутину": скільки літаків РФ повністю знищено Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам під час операції "Павутина" вдалося вразити 41 російський літак. При цьому половину з них ворог уже ніколи не відновить.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

Президент наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб зупинити Росію, їхню авіацію, бомбардування і потенціал.

За його словами, сьогодні він закритим указом нагородив воїнів СБУ, які провели операцію "Павутина", у рамках якої було уражено 41 літак.

"Половину з них неможливо відновити, а частина буде відновлюватися роками, якщо відновиться. Дійсно, справедлива військова ціль", - зазначив Зеленський.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня воїни СБУ провели операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників, які ворог використовує для ударів по українській території.

Аеродроми в різних частинах Росії атакували дрони. Їх запускали просто з території РФ - безпілотники сховали в мобільних дерев'яних будиночках, які перевозили фури.

СБУ зазначала, що під час операції вдалося вразити третину стратегічної авіації російських окупантів.

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