Операція "Павутина": РФ знадобляться роки, щоб замінити знищені літаки, - Reuters

Як зазначає агенство, за оцінками США, внаслідок ударів по російських аеродромах було уражено до 20 літаків, з яких близько 10 - знищено.

Російська влада заперечує втрати, проте військові блогери повідомляють про серйозні пошкодження або втрату приблизно десятка бомбардувальників, звинувачуючи командування в недбалості.

Ударів зазнали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3, які є ключовими елементами російських можливостей завдання ударів крилатими ракетами. Ці літаки більше не виробляються, що ускладнює їх заміну. Ситуацію погіршують західні санкції, які обмежують доступ Росії до необхідних компонентів.

За даними Reuters, Росія намагається модернізувати свій парк бомбардувальників, зокрема оновлюючи Ту-160М та розробляючи новий бомбардувальник ПАК ДА. Однак ці програми стикаються з затримками, і, за оцінками експертів, ПАК ДА не надійде у виробництво до 2027 року. Фінансові обмеження та технологічні проблеми, спричинені санкціями, роблять прискорення цих проєктів малоймовірним.

Хоча ці втрати не суттєво впливають на ядерний арсенал Росії, який переважно базується на наземних та підводних платформах, вони є символічним та логістичним ударом по її військовій модернізації.