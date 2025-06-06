Операция "Паутина": РФ понадобятся годы, чтобы заменить уничтоженные самолеты, - Reuters

России понадобятся годы, чтобы заменить бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, которые были поражены в результате ударов дронов СБУ 1 июня. Это создает серьезные препятствия для уже задержанной программы модернизации стратегической авиации РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агенство, по оценкам США, в результате ударов по российским аэродромам было поражено до 20 самолетов, из которых около 10 - уничтожено.
Российские власти отрицают потери, однако военные блогеры сообщают о серьезных повреждениях или потере около десятка бомбардировщиков, обвиняя командование в халатности.
Ударам подверглись стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, которые являются ключевыми элементами российских возможностей нанесения ударов крылатыми ракетами. Эти самолеты больше не производятся, что затрудняет их замену. Ситуацию усугубляют западные санкции, которые ограничивают доступ России к необходимым компонентам.
По данным Reuters, Россия пытается модернизировать свой парк бомбардировщиков, в частности обновляя Ту-160М и разрабатывая новый бомбардировщик ПАК ДА. Однако эти программы сталкиваются с задержками, и, по оценкам экспертов, ПАК ДА не поступит в производство до 2027 года. Финансовые ограничения и технологические проблемы, вызванные санкциями, делают ускорение этих проектов маловероятным.
Хотя эти потери не существенно влияют на ядерный арсенал России, который преимущественно базируется на наземных и подводных платформах, они являются символическим и логистическим ударом по ее военной модернизации.
Напомним, 1 июня СБУ провела операцию "Паутина", которую планировали более полутора лет.
Во время операции дроны СБУ атаковали сразу несколько российских авиабаз. Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
В результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает 7 млрд долларов.
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