Операція "Павутина": Малюк розкрив нові деталі удару по стратегічній авіації РФ

Малюк розповів про масштабну та надскладну спецоперацію "Павутина", яка стала одним із ключових ударів по російській авіації.

"Час, який ми витратили для реалізації "Павутини": один рік, шість місяців і дев’ять днів", - сказав він.

Це включало залучення 117 унікальних дронів із спеціальними кумулятивно-фугасними зарядами.

Малюк підкреслив, що дрони виглядають як звичайні, проте мають унікальне озброєння: у корпусі кожного міститься два фугасно-кумулятивних заряди загальною вагою 1,6 кг, які здатні проривати корпус літака і вибухати всередині, завдаючи максимальних пошкоджень.

Основна мета - влучання в баки з паливом, ракетні відсіки та авіоніку, що не має аналогів у російських військах. Ці удари суттєво послаблюють можливості ворога і ускладнюють подальші атаки.

Секретність операції

Особливістю операції стала складна логістика доставки дронів і спеціального обладнання у глибокий тил ворога.

Для цього використовували автономні "будиночки" з сонячними батареями і системою підзарядки, здатні працювати навіть у екстремальних кліматичних умовах до - 50 градусів за Цельсієм.

Важливо, що більшість учасників операції не знали повного масштабу або мети своєї роботи: хтось відповідав за створення дронів, інші - за доставку, а оператори отримували конкретні цілі без зайвих деталей. Це дозволило зберегти секретність і безпеку операції.

Малюк також розповів про необхідність обходити санкції: деякі компоненти і технології були підсанкційними, тому доводилося шукати складні шляхи доставки, включно з корупцією російських митників.

"Розумієте, це вершина айсберга логістичних, дронових, агентурних наших унікальних підходів. Дистанційної роботи, штучного інтелекту. І саме в операції "Павутина" все було зведено в єдине ціле", — підкреслив Малюк.