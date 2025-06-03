Операція "Павутина". Чи зможе РФ відновити втрати авіації: аналіз Defense Express

Як пише видання, внаслідок точкових ударів FPV-дронів по стратегічних аеродромах РФ було знищено 34% усіх повітряних носіїв крилатих ракет, які є частиною ядерної тріади Росії.

За оцінками СБУ, загальні збитки РФ перевищують 7 млрд доларів. Проте реальні втрати агресора виходять за рамки грошей: Москва втратила третину ключового компонента свого стратегічного ядерного стримування, який фізично не можна відновити найближчими роками.

Які літаки втратила Росія

Найбільших втрат РФ зазнала по стратегічним бомбардувальникам Ту-95МС і Ту-160, які є основними носіями крилатих ракет Х-101 і Х-555. Ці літаки не виробляються з 1990-х років, а модернізація відбувається вкрай повільно.

Ту-160М2 - з 2022 року РФ змогла зібрати лише два літаки , ще два на етапі зборки . Усі вони створюються на базі старих корпусів ще радянського виробництва.

- з 2022 року РФ змогла зібрати лише , ще . Усі вони створюються на базі старих корпусів ще радянського виробництва. Ту-95МС - таких літаків у РФ від 40 до 60, але лише 18-27 були модернізовані для використання сучасних ракет. Нових Ту-95 не випускають.

- таких літаків у РФ від 40 до 60, але лише для використання сучасних ракет. Нових Ту-95 не випускають. Ту-22М3 - хоч і не стратегічний бомбардувальник, а дальній, але також зазнав втрат. У строю залишилось менше 55 літаків, не всі з яких справні. Програма їх модернізації буксує.

Відновити втрати РФ не зможе найближчим часом

Єдина теоретична альтернатива - новий стратегічний бомбардувальник ПАК ДА (проєкт "Изделие 80"). Але за більш ніж 15 років роботи над ним, РФ так і не спромоглася збудувати навіть льотного прототипа. Наразі існує лише статичний макет для випробувань.

Перший політ, якщо він узагалі відбудеться, очікується не раніше другої половини 2030-х років. І навіть після цього - попереду багаторічний цикл випробувань, доводки, сертифікації, і тільки потім - можлива серія. Все це за наявності коштів, ресурсів і фахівців, яких у РФ критично не вистачає.

Для прикладу, американський стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit, на який у РФ орієнтуються при проєктуванні ПАК ДА, обійшовся у понад 2 мільярди доларів за одиницю. Витрати такого масштабу для Росії зараз - непідйомні.

Якщо взяти до уваги, що в результаті операції "Павутина" було уражено до десяти стратегічних літаків, то мова йде про мінімум 15-20 мільярдів доларів збитків, які не можна компенсувати ні ремонтами, ні закупівлями.

Відновлення втрачених літаків - це перспектива 10–20 років, а не сезон чи два. Немає жодної гарантії, що цю програму взагалі буде завершено. В умовах санкцій, втрати кадрів, технічної ізоляції та війни Росія може просто не дотягнути до реалізації таких довгих проєктів.