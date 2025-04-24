У Росії знищено літак Су-30СМ вартістю 50 млн доларів, - ГУР

У Росії на території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Орієнтовна вартість знищеного літака - 50 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає! ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили розвідники.

У розвідці зазначили, що орієнтовна вартість знищеного ворожого літака - 50 млн доларів.

"Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму у Росії - на території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35", - повідомили в ГУР.

Знищення російських літаків

Нагадаємо, у лютому воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.

У грудні минулого року українські воїни спецпідрозділу ГУР МО “Group 13” вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5. Йдеться про ліквідацію ворожого гелікоптера Мі-8.

Також раніше українські розвідники знищили російський літак Су-30СМ у Чорному морі. По борту вони потрапили із ПЗРК.

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