Операция "Паутина". Сможет ли РФ восстановить потери авиации: анализ Defense Express

Как пишет издание, в результате точечных ударов FPV-дронов по стратегическим аэродромам РФ было уничтожено 34% всех воздушных носителей крылатых ракет, которые являются частью ядерной триады России.

По оценкам СБУ, общие убытки РФ превышают 7 млрд долларов. Однако реальные потери агрессора выходят за рамки денег: Москва потеряла треть ключевого компонента своего стратегического ядерного сдерживания, который физически нельзя восстановить в ближайшие годы.

Какие самолеты потеряла Россия

Наибольшие потери РФ понесла по стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС и Ту-160, которые являются основными носителями крылатых ракет Х-101 и Х-555. Эти самолеты не производятся с 1990-х годов, а модернизация происходит крайне медленно.

Ту-160М2 - с 2022 года РФ смогла собрать только два самолета , еще два на этапе сборки . Все они создаются на базе старых корпусов еще советского производства.

- с 2022 года РФ смогла собрать только , еще . Все они создаются на базе старых корпусов еще советского производства. Ту-95МС - таких самолетов в РФ от 40 до 60, но только 18-27 были модернизированы для использования современных ракет. Новые Ту-95 не выпускаются.

- таких самолетов в РФ от 40 до 60, но только для использования современных ракет. Новые Ту-95 не выпускаются. Ту-22М3 - хоть и не стратегический бомбардировщик, а дальний, но также понес потери. В строю осталось менее 55 самолетов, не все из которых исправны. Программа их модернизации буксует.

Восстановить потери РФ не сможет в ближайшее время

Единственная теоретическая альтернатива - новый стратегический бомбардировщик ПАК ДА (проект "Изделие 80"). Но за более чем 15 лет работы над ним, РФ так и не смогла построить даже летного прототипа. Сейчас существует только статический макет для испытаний.

Первый полет, если он вообще состоится, ожидается не ранее второй половины 2030-х годов. И даже после этого - впереди многолетний цикл испытаний, доводки, сертификации, и только потом - возможная серия. Все это при наличии средств, ресурсов и специалистов, которых у РФ критически не хватает.

Для примера, американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, на который в РФ ориентируются при проектировании ПАК ДА, обошелся в более чем 2 миллиарда долларов за единицу. Расходы такого масштаба для России сейчас - неподъемные.

Если принять во внимание, что в результате операции "Паутина" было поражено до десяти стратегических самолетов, то речь идет о минимум 15-20 миллиардах долларов убытков, которые нельзя компенсировать ни ремонтами, ни закупками.

Восстановление утраченных самолетов - это перспектива 10-20 лет, а не сезон или два. Нет никакой гарантии, что эта программа вообще будет завершена. В условиях санкций, потери кадров, технической изоляции и войны Россия может просто не дотянуть до реализации таких долгих проектов.