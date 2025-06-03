Операция "Паутина". Сможет ли РФ восстановить потери авиации: анализ Defense Express

Украина нанесла сокрушительный удар по российской стратегической авиации в операции "Паутина". Потери РФ составляют около трети воздушной компоненты ядерной триады, что создает серьезные проблемы для восстановления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Как пишет издание, в результате точечных ударов FPV-дронов по стратегическим аэродромам РФ было уничтожено 34% всех воздушных носителей крылатых ракет, которые являются частью ядерной триады России.
По оценкам СБУ, общие убытки РФ превышают 7 млрд долларов. Однако реальные потери агрессора выходят за рамки денег: Москва потеряла треть ключевого компонента своего стратегического ядерного сдерживания, который физически нельзя восстановить в ближайшие годы.
Наибольшие потери РФ понесла по стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС и Ту-160, которые являются основными носителями крылатых ракет Х-101 и Х-555. Эти самолеты не производятся с 1990-х годов, а модернизация происходит крайне медленно.
Единственная теоретическая альтернатива - новый стратегический бомбардировщик ПАК ДА (проект "Изделие 80"). Но за более чем 15 лет работы над ним, РФ так и не смогла построить даже летного прототипа. Сейчас существует только статический макет для испытаний.
Первый полет, если он вообще состоится, ожидается не ранее второй половины 2030-х годов. И даже после этого - впереди многолетний цикл испытаний, доводки, сертификации, и только потом - возможная серия. Все это при наличии средств, ресурсов и специалистов, которых у РФ критически не хватает.
Для примера, американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, на который в РФ ориентируются при проектировании ПАК ДА, обошелся в более чем 2 миллиарда долларов за единицу. Расходы такого масштаба для России сейчас - неподъемные.
Если принять во внимание, что в результате операции "Паутина" было поражено до десяти стратегических самолетов, то речь идет о минимум 15-20 миллиардах долларов убытков, которые нельзя компенсировать ни ремонтами, ни закупками.
Восстановление утраченных самолетов - это перспектива 10-20 лет, а не сезон или два. Нет никакой гарантии, что эта программа вообще будет завершена. В условиях санкций, потери кадров, технической изоляции и войны Россия может просто не дотянуть до реализации таких долгих проектов.
Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию "Паутина" против российской стратегической авиации. В результате атаки беспилотниками было поражено не менее 40 самолетов врага, среди которых - А-50, Ту-95 и Ту-22М3.
По данным источников, речь шла об уничтожении авиации, которая ежедневно наносит удары по украинским городам. Под удар попали аэродромы в глубоком тылу России. Ориентировочные убытки россиян могут превышать 2 миллиарда долларов.
Кроме того, в конце апреля в России вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Ориентировочная стоимость уничтоженного самолета - 50 млн долларов.
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