Операція "Мідас" показує ефективність антикорупційних органів України, - ЄК

"Я думаю, важливо підкреслити, що ці розслідування, які проводяться в Україні, показують - антикорупційні механізми працюють, і інституції існують саме для того, щоб із нею боротися", - зазначила Піньо.

Вона уточнила, що на сферу боротьби з корупцією Єврокомісія звертає особливу увагу, зокрема в контексті процесу вступу України до ЄС.

"Це розслідування показує, що в Україні існують і функціонують антикорупційні органи", - зазначив Мерсьє.

Він звернув увагу, що боротьба з корупцією має ключове значення для вступу країни до ЄС. Держава має демонструвати постійні зусилля щодо забезпечення високого потенціалу в галузі боротьби з корупцією та дотримання принципів верховенства права.