Операція "Мідас" показує ефективність антикорупційних органів України, - ЄК

Фото: Паула Піньо, речник Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Викриття великої корупційної схеми у сфері енергетики вказує на те, що антикорупційні органи України виконують свою роль.

Про це заявили представники Єврокомісії Паула Піньо і Гійом Мерсьє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я думаю, важливо підкреслити, що ці розслідування, які проводяться в Україні, показують - антикорупційні механізми працюють, і інституції існують саме для того, щоб із нею боротися", - зазначила Піньо.

Вона уточнила, що на сферу боротьби з корупцією Єврокомісія звертає особливу увагу, зокрема в контексті процесу вступу України до ЄС.

"Це розслідування показує, що в Україні існують і функціонують антикорупційні органи", - зазначив Мерсьє.

Він звернув увагу, що боротьба з корупцією має ключове значення для вступу країни до ЄС. Держава має демонструвати постійні зусилля щодо забезпечення високого потенціалу в галузі боротьби з корупцією та дотримання принципів верховенства права.

Корупційний скандал в "Енергоатомі"

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро в рамках операції "Мідас" викрило злочинну організацію, яка брала хабарі в контрагентів "Енергоатому".

Серед членів організації - колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і не тільки.

Ймовірно, діяльність організації координував бізнесмен Тимур Міндіч.

Також до схеми, за даними правоохоронців, були причетні міністр юстиції Герман Галущенко та колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.

Всі деталі скандалу - в матеріалі РБК-Україна.

