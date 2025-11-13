Операция "Мидас" показывает эффективность антикоррупционных органов Украины, - ЕК

"Я думаю, важно подчеркнуть, что эти расследования, которые проводятся в Украине, показывают - антикоррупционные механизмы работают, и институты существуют именно для того, чтобы с ней бороться", - отметила Пиньо.

Она уточнила, что на сферу борьбы с коррупцией Еврокомиссия обращает особое внимание, в том числе в контексте процесса вступления Украины в ЕС.

"Это расследование показывает, что в Украине существуют и функционируют антикоррупционные органы", - отметил Мерсье.

Он обратил внимание, что борьба с коррупцией имеет ключевое значение для вступления страны в ЕС. Государство должно демонстрировать постоянные усилия по обеспечению высокого потенциала в области борьбы с коррупцией и соблюдения принципов верховенства права.