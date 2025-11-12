Операція "Мідас": екс-раднику Галущенка обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ігореві Миронюку, фігуранту справи НАБУ та САП про масштабне розкрадання в "Енергоатомі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.
Згідно з рішенням суду, Миронюку обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою або альтернатива - застава у розмірі 126 мільйонів гривень.
НАБУ підозрює Ігоря Миронюка у причетності до корупційної схеми в "Енергоатомі”. За даними слідства, він разом із колишнім посадовцем Генпрокуратури та ексвиконавчим директором "Енергоатома" з фізичного захисту Дмитром Басовим контролював усі закупівлі та кадрові рішення в компанії.
За версією детективів, Миронюк є організатором схеми з відмивання коштів.
Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про взяття Миронюка під варту через ризик його втечі за кордон. За даними слідства, дружина підозрюваного має банківський рахунок у Словаччині, а сам Миронюк, за даними прокуратури, під час розмови з Дмитром Басовим заявив, що може виїхати з країни.
Крім того, під час обшуку Миронюк нібито намагався знищити документи та викинути свій телефон з вікна квартири.
Прокурор також заявив, що Миронюк може мати вплив на правоохоронні органи та здатен перешкоджати розслідуванню, залучаючи представників Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР для тиску на осіб, причетних до справи.
Миронюк - колишній радник міністра енергетики.
За даними САП, Ігор Миронюк улітку 2025 року нібито проводив співбесіду зі Світланою Гринчук на посаду міністра енергетики. У липні того ж року її було призначено на цю посаду після зміни уряду.
Прокурор клопотав про арешт Миронюка із заставою у розмірі 136,6 млн гривень. Серед аргументів - наявність родини за кордоном, бізнесу та інвестицій у будівництво 20 віл на острові Маврикій.
Захист Миронюка наполягає, що він не є державним службовцем і не обіймав посад у "Енергоатомі" чи Міністерстві енергетики. За словами адвоката, Миронюк лише надавав консультаційні та адвокатські послуги й не мав впливу на державні структури. Також захист заявив, що стан здоров’я підозрюваного не дозволяє йому перебувати під вартою
Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців - з літа 2024 року. За цей час детективи НАБУ зібрали великий обсяг доказів та тисячі годин аудіозаписів. Наразі НАБУ та САП оцінюють дії всіх фігурантів справи.
На завершальному етапі операції було залучено майже весь особовий склад детективів НАБУ. За рішенням суду проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значну кількість документів і готівкових коштів.
Розслідування триває: детективи спільно з прокурорами САП встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми.
Раніше НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в компанії "Енергоатом". Президент Володимир Зеленський підкреслив, що очищення державної енергетичної компанії від корупції залишається пріоритетом влади.
У зв’язку зі скандалом наглядова рада НАЕК "Енергоатом" скликає спеціальне засідання.
Як повідомлялося, НАБУ вже вручило підозри семи фігурантам справи про корупцію в енергетиці, серед яких бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95» Тімур Міндіч.
Також сьогодні колишньому віце-прем'єр-міністру України повідомили про підозру в незаконному збагаченні. За даними РБК-Україна, мова про колишнього віце-прем'єра, міністра національної єдності України Олексія Чернишова.
Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.