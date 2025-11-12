Операція "Мідас": екс-раднику Галущенка обрали запобіжний захід

Згідно з рішенням суду, Миронюку обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою або альтернатива - застава у розмірі 126 мільйонів гривень.

НАБУ підозрює Ігоря Миронюка у причетності до корупційної схеми в "Енергоатомі”. За даними слідства, він разом із колишнім посадовцем Генпрокуратури та ексвиконавчим директором "Енергоатома" з фізичного захисту Дмитром Басовим контролював усі закупівлі та кадрові рішення в компанії.

За версією детективів, Миронюк є організатором схеми з відмивання коштів.

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про взяття Миронюка під варту через ризик його втечі за кордон. За даними слідства, дружина підозрюваного має банківський рахунок у Словаччині, а сам Миронюк, за даними прокуратури, під час розмови з Дмитром Басовим заявив, що може виїхати з країни.

Крім того, під час обшуку Миронюк нібито намагався знищити документи та викинути свій телефон з вікна квартири.

Прокурор також заявив, що Миронюк може мати вплив на правоохоронні органи та здатен перешкоджати розслідуванню, залучаючи представників Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР для тиску на осіб, причетних до справи.

Миронюк - колишній радник міністра енергетики.

Деталі слідства

За даними САП, Ігор Миронюк улітку 2025 року нібито проводив співбесіду зі Світланою Гринчук на посаду міністра енергетики. У липні того ж року її було призначено на цю посаду після зміни уряду.

Прокурор клопотав про арешт Миронюка із заставою у розмірі 136,6 млн гривень. Серед аргументів - наявність родини за кордоном, бізнесу та інвестицій у будівництво 20 віл на острові Маврикій.

Захист Миронюка наполягає, що він не є державним службовцем і не обіймав посад у "Енергоатомі" чи Міністерстві енергетики. За словами адвоката, Миронюк лише надавав консультаційні та адвокатські послуги й не мав впливу на державні структури. Також захист заявив, що стан здоров’я підозрюваного не дозволяє йому перебувати під вартою