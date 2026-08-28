Операція "Форест Гамп": НАБУ оголосило підозру колишньому депутату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро.

Нова підозра у справі "Форест Гамп"

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі злочинної організації, яка спеціалізувалася на:

рейдерських захопленнях,

махінаціях з майном,

відмиванні злочинних активів.

За даними слідства, керівники злочинної організації (чинний та колишній народні депутати України) залучили підозрюваного до протиправної діяльності. Вони хотіли скористатися його неформальними зв’язками та впливом в судовій сфері.

Фігурант забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов’язаних із злочинною організацією.

Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на 248 мільйонів гривень.

Крім того, бізнесмен сприяв легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого внесення як застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас").

Раніше РБК-Україна писало, що Нацбанк з'ясовує, чи дотримувалися установи вимог фінансового моніторингу. Йдеться про обслуговування осіб, які перераховували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Також повідомлялося, що за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли всю суму застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

Крім того, ВАКС взяв фігуранта справи "Форест Гамп" Максима Микитася під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.