Операція "Бариня". ГУР завербувало російського лейтенанта

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що розвідці вдалося завербувати російського лейтенанта Данила Алфьорова. Окупант звернувся до проєкту "Хочу жить". З червня 2023 року він працював на Сили оборони України.

Завербований росіянин вивів 11 окупантів, які теж захотіли здатися у полон. Потім Алфьорова вивели на підконтрольну Україні територію.

"Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою "Хочу жить". За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з "Хочу жить", що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон", - сказав росіянин.

Повернення українських полонених

Варто зазначити, єдині переговори, які Україна веде з Росією, стосуються обміну полоненими. У квітні керівник військової розвідки Кирило Буданов зазначав, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх". Проте пізніше він заявив, що є певні труднощі у цьому питанні.

Останній обмін полоненими відбувся 7 серпня. Тоді Україна повернула ще 22 захисників.

Сьогодні стало відомо, що ВМС та ГУР провели спецоперацію та повернули додому двох десантників. Вони півтора року перебували в окупації, переховуючись завдяки місцевим жителям.