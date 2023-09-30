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Операция "Барыня". ГУР завербовало российского лейтенанта

Фото: ГУР завербовало российского лейтенанта (armyinform-com-ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская военная разведка провела спецоперацию "Барыня". Разведчики завербовали российского кадрового военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что разведке удалось завербовать российского лейтенанта Даниила Алферова. Оккупант обратился в проект "Хочу жить". С июня 2023 он работал на Силы обороны Украины.

Завербованный россиянин вывел 11 оккупантов, которые тоже захотели сдаться в плен. Затем Алферова вывели на подконтрольную Украине территорию.

"Украинская сторона предложила мне найти военнослужащих РФ, которые хотят сдаться в плен по программе "Хочу жить". За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из "Хочу жить", что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, сдавшихся в плен", - сказал россиянин.

Возвращение украинских пленных

Стоит отметить, что единственные переговоры, которые Украина ведет с Россией, касаются обмена пленными. В апреле руководитель военной разведки Кирилл Буданов отмечал, что стороны обсуждают возможность обмена пленными "всех на всех". Однако позже он заявил, что есть определенные сложности в этом вопросе.

Последний обмен пленными произошел 7 августа. Тогда Украина вернула еще 22 защитника.

Сегодня стало известно, что ВМС и ГУР провели спецоперацию и вернули домой двух десантников. Они полтора года находились в оккупации, прячась благодаря местным жителям.

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