Из-за операции Турции в Сирии на свободе оказались десятки боевиков ИГ

В результате вторжения Турции в северо-восточную Сирию десятки боевиков террористической организации "Исламское государство" были освобождены из мест заключения. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Сирии Джеймс Джеффри, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Я бы сказал, десятки на данный момент", - сообщил Джеффри, отвечая в ходе слушаний в Сенате на вопрос о том, знает ли он, сколько боевиков "Исламского государства" оказались на свободе после вторжения Турции.

В то же время, как отмечает издание, по некоторым сведениям, из тюрем было выпущено гораздо больше исламистов.

В Сенате 22 октября прошли открытые слушания Комитета по международным отношениям по поводу вывода американских военнослужащих с северо-востока Сирии.

Напомним, в Министерстве обороны Турции заявили, что в связи с завершением выведения курдских боевиков из "безопасной зоны" в данный момент нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии.