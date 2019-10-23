З-за операції Туреччини в Сирії на волі опинилися десятки бойовиків ІГ

В результаті вторгнення Туреччини в північно-східну Сирії десятки бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" були звільнені з місць ув'язнення. Про це заявив у вівторок спецпредставник президента США Дональда Трампа по Сирії Джеймс Джеффрі, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Я б сказав, десятки на даний момент", - повідомив Джеффрі, відповідаючи в ході слухань у Сенаті на питання про те, чи знає він, скільки бойовиків "Ісламського держави" опинилися на волі після вторгнення Туреччини.

У той же час, як відзначає видання, за деякими відомостями, з в'язниць було випущено набагато більше ісламістів.

В Сенаті 22 жовтня відбулися відкриті слухання Комітету з міжнародних відносин з приводу виведення американських військовослужбовців з півночі Сирії.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Туреччини заявили, що у зв'язку із завершенням виведення курдських бойовиків із "безпечної зони" наразі немає потреби у ще одній військовій операції в Сирії.

