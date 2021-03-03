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Операции станут более доступными: расширен список бесплатных медучреждений

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 16:17
Операции станут более доступными: расширен список бесплатных медучреждений Фото: операции в Украине станут доступнее (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины расширил список медицинских учреждений, которые будут бесплатно предоставлять высококвалифицированную медицинскую помощь. В отношении них изменили механизм государственного финансирования.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что это решение позволит украинцам бесплатно получать медицинскую помощь в восьми отдельных научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук:

  • Институт отоларингологии им. Коломийченко
  • Институт травматологии и ортопедии
  • Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенохирургии
  • Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского
  • Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова
  • Институт нейрохирургии имени академика Ромоданова
  • Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова
  • Национальный научный центр "Институт кардиологии имени академика Стражеско"

Как заявил замминистра финансов Роман Ермоличев, за высокоспециализированные услуги будет платить государство. На это из бюджета предусмотрено 1,8 млрд гривен в 2021 году.

Кроме того, утвержден перечень услуг по предоставлению третичной медицинской помощи, которые не могут быть предоставлены или предоставлены в ограниченном количестве в других медицинских учреждениях, а также тарифы на такие услуги.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что бюджет Программы медицинских гарантий составляет более 123 млрд гривен, а также о том, на что пойдут эти средства.

Также ранее сообщалось, какие анализы входят в бесплатный пакет услуг.

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