Операції стануть більш доступними: розширено список безкоштовних медустанов
Кабінет міністрів України розширив перелік медичних закладів, які будуть безкоштовно надавати висококваліфіковану медичну допомогу. Щодо них змінили механізм державного фінансування.
Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.
Повідомляється, що це рішення дозволить українцям безкоштовно отримувати медичну допомогу у восьми окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук:
- Інститут отоларингології ім. Коломійченка
- Інститут травматології та ортопедії
- Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохирургии
- Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Яновського
- Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова
- Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова
- Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова
- Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка Стражеска"
Як заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, за високоспеціалізовані послуги буде платити держава. На це з бюджету передбачено 1,8 млрд гривень в 2021 році.
Крім того, затверджено перелік послуг з надання третинної медичної допомоги, які не можуть бути надані або надані в обмеженій кількості в інших медичних установах, а також тарифи на такі послуги.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що бюджет Програми медичних гарантій становить понад 123 млрд гривень, а також про те, на що підуть ці кошти.
Також раніше повідомлялося, які аналізи входять в безкоштовний пакет послуг.