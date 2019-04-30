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Операторы трубопровода "Дружба" согласовали порядок возобновления транзита нефти

Новости » Экономика    30.04.2019 - 20:48
Операторы трубопровода "Дружба" согласовали порядок возобновления транзита нефти
Фото: "Укртранснафта" (www.ukrtransnafta.com)

Ориентировочная дата поступления качественной нефти на пункты сдачи на территории ЕС 18 мая

Сегодня, 30 апреля, в Будапеште прошла расширенная встреча операторов нефтепровода "Дружба" и европейских получателей нефти с участием делегации ПАО "Укртранснафта", где обсудили возобновление поставки нефти из РФ в Беларусь и Украину по газопроводу "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты".

В пресс-службе сообщили, что стороны, в частности, обсудили технические моменты возобновления транзита и взяли совместные обязательства по освобождению одной нитки нефтепровода "Дружба" из РФ через территорию Республики Беларусь и Украины с вытеснением некондиционной нефти из данных участков в резервуарные парки ОАО "Гомельтранснефть Дружба", ПАО "Укртранснафта", "MOL" и "Транспетрол" общим количеством около 400 тысяч тонн.

"В ближайшие дни ожидается поступление качественной нефти из РФ на территорию Республики Беларусь и далее в Украину. Ориентировочная дата поступления качественной нефти на пункты сдачи на территории ЕС 18 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Беларусь полностью остановила прием нефти из России по трубопроводу "Дружба" - пока нефтяники не выкачают всю загрязненную нефть.По оценкам белорусских нефтяников, к 10-11 мая трубопровод "Дружба" должен выйти на 60-65 процентов номинальной среднегодовой загрузки.

Также гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко заявлял, что возобновить прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" можно будет к концу первой декады мая.

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