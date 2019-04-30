Иллюстративное фото (tsargrad.tv)

Возобновление приема ожидается 2 мая

Беларусь полностью остановила прием нефти из России по трубопроводу "Дружба" - пока нефтяники не выкачают всю загрязненную нефть. Об этом заявил главный инженер ОАО Гомельтранснефть "Дружба" Андрей Вериго, сообщает DW.

Он сообщил, что возобновление приема ожидается 2 мая, но даже тогда "система будет работать в функционально ограниченном режиме", а на полное восстановление уйдет "не менее полугода напряженной работы"

"Прием нефти из России на территорию Беларуси по трубопроводу "Дружба" по состоянию на утро вторника, 30 апреля, полностью остановлен", - заявил он.

По оценкам белорусских нефтяников, к 10-11 мая трубопровод "Дружба" должен выйти на 60-65 процентов номинальной среднегодовой загрузки.

Как сообщается, остановка приема нефти необходима для вытеснения некачественной нефти из российского участка трубопровода - ее переведут во вторую нитку трубопровода, которая станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти, в то время как по первой нитке возобновятся поставки качественной нефти.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с некачественной нефтью, поставляемой по трубопроводу "Дружба", нанесла "очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб". В РФ заявили, что хлорорганические соединения попали в нефть на частном предприятии в Самарской области. Туда поставлялось топливо из Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей, которое затем отправлялось по магистральным нефтепроводам.

Напомним, гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко заявлял, что возобновить прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" можно будет к концу первой декады мая. По его словам, прокачку российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" можно восстановить к 10 мая.