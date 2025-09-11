Оператори Одеського порту звернулись до влади через підвищення тарифів УЗ: що відомо

Як зазначається, основною складовою розрахунку вартості залізничного перевезення вантажів є тарифна відстань, яка визначається АТ "Укрзалізниця" згідно з планом формування поїздів, що прямо передбачено статтею 57 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 457.

"При цьому, до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України поїзди із вантажами, які прямували до портів "Великої Одеси" (Одеса, Чорноморськ, Південний), направлялись за відповідними найкоротшими маршрутами (напрямами), визначення яких було обумовлено чинниками об'єктивного характеру, а саме, специфікою географічного розташування кожного такого порту", - йдеться у документі.

Зокрема, як наголошується, поїзди, які прямували до портів Одеса та Південний, направлялись за маршрутом "Знам'янка - Помічна - Колосівка".

"У 2022 році внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури було пошкоджено міст у м. Вознесенськ, що призвело до необхідності спрямування поїздів до всіх вищевказаних портів більш довгим маршрутом в об'їзд мосту, а саме, "Знам'янка - Помічна - Подільськ". Це, відповідно, призводило до збільшення вартості залізничного перевезення вантажів, але оскільки таке збільшення було обумовлене об'єктивними наслідками військової агресії РФ, які зачіпали всі порти в однаковій мірі, портове бізнес-співтовариство із розумінням ставилось до таких обмежень", - констатують оператори.

У січні 2025 року, як йдеться у зверненні, після того, як вдалося відновити роботу залізничної інфраструктури, зокрема, мосту у м. Вознесенськ, відповідним рішенням АТ "Укрзалізниця" від 14 січня 2025 року No 13 було відновлено вантажний залізничний рух за напрямом "Знам'янка - Помічна - Колосівка", що скоротило тарифні відстані для портів Одеса та Південний і повернуло їх у той об'єктивний стан, обумовлений географічними чинниками, в якому вони застосовувались до початку війни.

"Однак, починаючи з 05.04.2025 р., у відповідності до нового рішення АТ "Укрзалізниця" від 31 березня 2025 року No 1-2-1.5-25/79-25, тарифні відстані тільки для Одеського порту (та всіх його терміналів) були знову штучно збільшені шляхом направлення всіх поїздів у напрямку вказаного порту більш довгим маршрутом "Знам'янка - Помічна - Подільськ. При цьому, аналогічного збільшення тарифних відстаней у напрямку терміналів морського порту Південний не відбулось", - додають в документі.

АТ "Укрзалізниця", аргументуючи необхідність прийняття такого рішення, посилається на фактори вогневого ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, що не дозволяють навантажувати енергомережу до проектної потужності. Втім, виходячи з того, що протягом всього періоду з січня по березень 2025 р. всі поїзди, які прямували до Одеського порту, мали фактичну технічну можливість рухатись більш коротким маршрутом, це апріорі означає, що рішення, відповідно до якого з початку квітня 2025 р. такий маршрут було збільшено, носить завідомо штучний характер та не має під собою жодного об'єктивного обгрунтування.

"Численні прохання бізнес-спільноти надати підтвердження, розрахунки, що спираються на показники, що перевіряються, були проігноровані. Терміни відновлювальних ремонтів пошкодженої, словами представників АТ "Укрзалізниця", енергетичної інфраструктури також не були озвучені", - кажуть оператори.

Таким чином, склалася ситуація, за якої вже протягом більше п'яти місяців, не дивлячись на технологічну можливість спрямовувати поїзди до Одеського порту за попереднім більш коротким маршрутом, такі поїзди з абсолютно невиправданих та непрозорих причин де факто направляються більш довгим шляхом. Причому, у той же час, всі поїзди призначенням на Південний порт тарифікуються за коротким маршрутом.

"Зазначене необгрунтоване рішення по факту уже призвело до значного штучного подорожчання (2,5-3 доларів за кожну тонну вантажу додатково) вартості залізничних перевезень вантажів у напрямку терміналів Одеського порту, що відображається на збільшенні кінцевої вартості експортної продукції (в тому числі, сільськогосподарської) та спричиняє значні збитки не лише експортерам, але й в цілому торгівельному балансу України", - кажуть оператори.

За їх словами, надалі подібні рішення АТ "Укрзалізниця" можуть призвести до невідворотних негативних наслідків не тільки для бізнес-середовища, але і для держави, а саме, до істотного падіння обсягів вантажопотоку в Одеському порту та занепаду його інфраструктури, яка має стратегічне значення для економічної безпеки держави.

"Зволікання у вирішенні описаної проблеми створює істотну загрозу для успішного розвитку та конкурентоздатності як Одеського порту в цілому, так і всіх його перевантажувальних терміналів, чиїми власниками / орендарями / операторами є дочірні компанії великих міжнародних холдингів із США, ФРН, Франції, Австрії, Швейцарії тощо. Це, в свою чергу, не тільки призведе до істотного погіршення інвестиційного клімату в Одеському порту, але й в цілому створить суттєву загрозу для репутації та інвестиційної привабливості нашої країни, з точки зору великих іноземних інвесторів (як тих, що вже представлені в Україні, так і тих, хто плануватиме розвиток своєї інвестиційної діяльності у майбутньому)", - запевняють підписанти.

З урахуванням зазначеного, в листі оператори просять сприяння у вирішенні описаної вище проблеми, наслідком чого повинно стати, зокрема, якнайшвидше скасування/зміна рішення АТ "Укрзалізниця" від 31 березня 2025 року No Ц-2-1.5-25/79-25, яким були штучно збільшені тарифні відстані для Одеського порту, із забезпеченням руху вантажних поїздів у напрямку такого порту найкоротшим маршрутом.