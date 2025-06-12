Підвищення вантажних тарифів може врятувати УЗ, але ударить по бюджету, - експерт

Про це заявив директор з транспорту "Ост-Вест Логістік Нетцверк" Микола Сайгак, коментуючи ініціативу щодо підвищення тарифу на вантажі на 37%, яке ініціювала держкомпанія, пише РБК-Україна .

За його словами, Мінрозвитку розбираються в ситуації і вони розуміють, що просто махнути шашкою і прийняти те, що пропонує "Укрзалізниця", - це, можливо, завдасть більше шкоди для бізнесу і для державного бюджету в найближчі місяці.

"Питання, що ми робимо краще одному дотаційному підприємству, але завдаємо шкоди взагалі держбюджету. Тому проводяться зараз консультації з тим самим бізнесом і в Укрзалізницею, розглядаються всі питання. Наскільки я розумію, зараз дуже суттєвий тиск на Укрзалізницю щодо питання зменшення непродуктивних витрат", - зауважив Сайгак.

За його словами, УЗ в умовах війни працює максимально ефективно, але водночас, є певні дії з боку компанії, які викликають у бізнесу запитання.

"Укрзалізниця" працює над зменшенням своїх невиробничих витрат, і це, безперечно, плюс. Можливо, з часом ми вийдемо на ту позицію, що Укрзалізниця до максимуму зменшить свої непродуктивні витрати, і тоді буде сенс переглянути їхні потреби. Адже тоді те, на скільки вони хочуть збільшити тарифи, вже буде якось коригуватися з тим, на що погоджується і що може витягнути бізнес. І ми знайдемо якусь золоту середину", - підкреслив Сайгак.

Водночас він підкреслив, що лібералізація ринку залізничних перевезень також зробить свій внесок: вона нав’яже Укрзалізниці конкуренцію, і змусить державного монополіста надавати якісніші послуги.

"УЗ проводила опитування, наскільки всі задоволені якістю послуг, які питання виникають. І там, чесно кажучи, рейтинг задоволеності клієнтів дуже низький, дуже. Близько 67% клієнтів незадоволені роботою "Укрзалізниці", - зазначив він.

Основні питання це:

відсутність інформування щодо дислокації вагонів;

неможливість отримати інформацію про стан вагону, постійні проблеми з нарахуваннями від "Укрзалізниці", в яких важко розібратися.

Він констатує і те, що часто трапляються помилки з боку представників "Укрзалізниці" на місцях, які роблять ці нарахування, і тоді це питання до умовно якісного складу працівників.

"Тож питання є. Але Укрзалізниця відкрита до діалогу з бізнесом, і такі зустрічі дуже важливі. Напевно, ми все-таки на правильній доріжці і рухаємося кудись в правильному напрямку", - резюмував експерт.