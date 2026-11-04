Оператори "Трійки" знищили сучасну російську систему ППО Бук-М3 (відео)

Оператори MURAMASA з 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN, які входять до складу Третього армійського корпусу, виявили та успішно уразили ворожий зенітний ракетний комплекс у межах операції "Вівальді".

ЗРК "Бук-М3" є багатофункціональною системою середньої дальності.

Вона призначена для перехоплення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет, а також для прикриття російських військ і військових об'єктів від ударів з повітря.

Втрата цього ключового засобу протиповітряної оборони суттєво зменшує можливості окупантів захищати свої сили безпосередньо на полі бою.