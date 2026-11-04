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Оператори "Трійки" знищили сучасну російську систему ППО Бук-М3 (відео)

17:40 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: комплекс Бук-М3 (mil.in.ua)

Силами Третього армійського корпусу та бійців KRAKEN напередодні було уражено сучасну російську систему ППО "Бук-М3".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третій армійський корпус.

Оператори MURAMASA з 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN, які входять до складу Третього армійського корпусу, виявили та успішно уразили ворожий зенітний ракетний комплекс у межах операції "Вівальді".

ЗРК "Бук-М3" є багатофункціональною системою середньої дальності.

Вона призначена для перехоплення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет, а також для прикриття російських військ і військових об'єктів від ударів з повітря.

Втрата цього ключового засобу протиповітряної оборони суттєво зменшує можливості окупантів захищати свої сили безпосередньо на полі бою.

Нагадаємо, що це не перші успіхи в межах масштабних дій на цьому напрямку.

Раніше Третій армійський корпус ЗСУ продовжив звільняти українські території у Донецькій області, де під час третього сезону операції "Вівальді" воїнам вдалося взяти в полон чимало загарбників.

Крім того, за оцінками аналітиків, успішна українська операція "Вівальді" біля Лимана здатна серйозно ускладнити російський наступ на Слов’янськ.

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