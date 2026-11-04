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Операторы "Тройки" уничтожили современную российскую систему ПВО Бук-М3 (видео)

17:40 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: комплекс Бук-М3 (mil.in.ua)

Силами Третьего армейского корпуса и бойцов KRAKEN накануне была поражена современная российская система ПВО "Бук-М3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третий армейский корпус.

Операторы MURAMASA из 21 отдельного полка беспилотных систем KRAKEN, входящих в состав Третьего армейского корпуса, обнаружили и успешно поразили вражеский зенитный ракетный комплекс в рамках операции "Вивальди".

ЗРК Бук-М3 является многофункциональной системой средней дальности.

Она предназначена для перехвата самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет, а также для прикрытия российских войск и военных объектов от ударов с воздуха.

Утрата этого ключевого средства противовоздушной обороны существенно уменьшает возможности окупантов защищать свои силы непосредственно на поле боя.

Напомним, что это не первые успехи в рамках масштабных действий по этому направлению.

Ранее Третий армейский корпус ВСУ продолжил освобождать украинские территории в Донецкой области, где во время третьего сезона операции "Вивальди" воинам удалось взять в плен немало захватчиков.

Кроме того, по оценкам аналитиков, успешная украинская операция "Вивальди" у Лимана способна серьезно усложнить российское наступление на Славянск.

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