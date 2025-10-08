Оператори ССО зірвали наступ ворога на Куп'янському напрямку: деталі операції

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби між українськими військами та російськими окупаційними силами відбулося 200 боїв.

Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про ситуацію по всіх напрямках фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, протягом минулої доби російські окупаційні війська втратили 1010 військових.

Українські сили оборони також знищили два танки, п’ять броньованих машин, 26 артилерійських установок, одну РСЗВ, систему ППО, 401 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 75 одиниць автомобільної техніки ворога.