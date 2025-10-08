Операторы ССО сорвали наступление врага на Купянском направлении: детали операции

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки между украинскими войсками и российскими оккупационными силами произошло 200 боев.

Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупационные войска потеряли 1010 военных.

Украинские силы обороны также уничтожили два танка, пять бронированных машин, 26 артиллерийских установок, одну РСЗО, систему ПВО, 401 беспилотник оперативно-тактического уровня и 75 единиц автомобильной техники врага.