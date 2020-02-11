Оператор "Северного потока-2" опроверг план строительства в обход санкций США

Nord Stream 2, проектная компания газопровода "Северный поток - 2", не направляла в Датское энергетическое агентство (DEA) просьбу внести изменения в разрешение на строительство, чтобы трубопровод можно было достроить, несмотря на санкции США. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию датских властей и пресс-службу Nord Stream 2.

Ранее российские СМИ сообщили, что Nord Stream 2 в начале января подал заявку в DEA и обсуждает с ведомством возможность строительства газопровода с использования "тандемов" - якорных трубоукладочных барж совместно с судами, оборудованными системой динамического позиционирования (безъякорной).

По информации СМИ, для этих целей якобы планировалось использовать трубоукладчики, принадлежащие российской государственной компании "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС), - "Фортуна" и "Дефендер" - вместе с буксирами Kamara и Mustang. Kamara, согласно ее техническим характеристикам, обладает системой динамического позиционирования.

В разрешении на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах Дании, которое DEA выдало Nord Stream 2, указывалось, что укладка труб должна осуществляться с использованием судна, оборудованного системой динамического позиционирования.

Напомним, строительство российского газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США. В швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения санкций. В компании также добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.

Отметим, 9 февраля из российского порта в Находке вышел трубоукладчик "Академик Черский" - судно "Газпрома", которое теоретически способно достроить газопровод "Северный поток-2". Судно направилось в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля.

В начале января 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что для завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2" потребуется не меньше года.