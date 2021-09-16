Оператор ГТСУ о ценах на газ в Европе: это шантаж России, чтобы запустить "Северный поток-2"
Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон расценивает заявления Российской Федерации об открытии "Северного потока-2", как обычный шантаж. По его мнению, страна агрессор желает запустить газопровод без согласований и сертификаций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Сергея Макогона во время эфира "Право на власть".
"Заявления Пескова о том, что если откроют "Северный поток-2", то будут поставки газа, мы понимаем, что это шантаж. Потому что есть возможность транспортировать газ через Украину, а они его не дают. Они ставят в неловкое положение: цена на газ или европейские ценности", - отметил Макогон.
По мнению главы "Оператора ГТС", поведение России обьясняется тем, что она желает начать работу “Северного потока-2” без всяких согласований и сертификаций.
"Они хотят, чтобы "Северный поток-2" заработал без согласований и сертификаций... Они навязывают эту политику", - добавил Макогон.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что цены на газ в Европе превысили 900 долларов за тысячу кубометров.
Также РБК-Украина писало о том, что Кремль убежден в том, что "Северный поток-2" способен сбалансировать цены на газ в Европе.