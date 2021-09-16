Оператор ГТСУ про ціни на газ в Європі: це шантаж Росії, щоб запустити "Північний потік-2"

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон розцінює заяви Російської Федерації щодо відкриття "Північного потоку-2", як звичайний шантаж. На його думку, країна агресор бажає запустити газогін без погоджень та сертифікацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Сергія Макогона під час ефіру " Право на владу ".

"Заяви Пєскова про те, якщо відкриють "Північний потік-2", то будуть поставки газу, ми розуміємо, що це шантаж. Бо є можливість транспортувати газ через Україну, а вони його не дають. Вони ставлять у незручне становище: ціна на газ або європейські цінності", - відзначив Макогон.

На думку голови "Оператора ГТС", поведінка Росії пояснюється тим, що вона бажає розпочати роботу “Північного потоку-2” без жодних погоджень та сертифікацій.

" Вони хочуть, щоб "Північний потік-2" запрацював без погоджень і сертифікацій... Вони нав'язують цю політику", - додав Макогон.