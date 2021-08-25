UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"

Автор: РБК-Украина

Оператор ГТС Украины намерен предложить свои услуги по управлению российским газопроводом "Северный поток-2". Это стало возможным после сегодняшнего решения немецкого суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

В частности, соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос одного из пользователей о том, какие последствия могут быть у решения суда в Германии, который подтвердил, что "Северный поток-2 должен следовать нормам Третьего энергопакета ЕС.

"Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком-2" как реально независимый от РФ оператор ГТС", - отметил Макогон.

Напомним, сегодня Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение о том, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС, и ограничил "Газпром" в доступе к мощностям "Северного потока-2".

Подробнее о всей ситуации читайте в материале РБК-Украина "Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий".

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2