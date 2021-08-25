RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"

Автор: РБК-Україна

Оператор ГТС України має намір запропонувати свої послуги з управління російським газопроводом "Північний потік-2". Це стало можливим після сьогоднішнього рішення німецького суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона.

Зокрема, відповідну заяву він зробив у відповідь на питання одного з користувачів про те, які наслідки можуть бути у рішення суду в Німеччині, який підтвердив, що "Північний потік-2" має слідувати нормам Третього енергопакету ЄС.

"Запропонуємо наші послуги з управління "Північним потоком-2" як реально незалежний від РФ оператор ГТС", - зазначив Макогон.

Нагадаємо, сьогодні Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення про те, що газопровід має відповідати нормам газової директиви ЄС, і обмежив "Газпром" у доступі до потужностей "Північного потоку-2".

Детальніше про всю ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій".

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2