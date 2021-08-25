Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"

Оператор ГТС України має намір запропонувати свої послуги з управління російським газопроводом "Північний потік-2". Це стало можливим після сьогоднішнього рішення німецького суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона.
Зокрема, відповідну заяву він зробив у відповідь на питання одного з користувачів про те, які наслідки можуть бути у рішення суду в Німеччині, який підтвердив, що "Північний потік-2" має слідувати нормам Третього енергопакету ЄС.
"Запропонуємо наші послуги з управління "Північним потоком-2" як реально незалежний від РФ оператор ГТС", - зазначив Макогон.
Нагадаємо, сьогодні Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення про те, що газопровід має відповідати нормам газової директиви ЄС, і обмежив "Газпром" у доступі до потужностей "Північного потоку-2".
Детальніше про всю ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій".