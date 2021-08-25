Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"

Оператор ГТС України має намір запропонувати свої послуги з управління російським газопроводом "Північний потік-2" . Це стало можливим після сьогоднішнього рішення німецького суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона.

Зокрема, відповідну заяву він зробив у відповідь на питання одного з користувачів про те, які наслідки можуть бути у рішення суду в Німеччині, який підтвердив, що "Північний потік-2" має слідувати нормам Третього енергопакету ЄС.

"Запропонуємо наші послуги з управління "Північним потоком-2" як реально незалежний від РФ оператор ГТС", - зазначив Макогон.