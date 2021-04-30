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Оператор ГТС Украины за первый год работы получил более 20 млрд гривен прибыли

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 17:04
Оператор ГТС Украины за первый год работы получил более 20 млрд гривен прибыли Фото: оператор ГТС получил 20 млрд гривен прибыли (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ООО "Оператор ГТС Украины" по результатам работы в 2020 году получил 20,4 млрд гривен чистой прибыли. Это был первый год работы компании по транспортировке газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, доход от деятельности на международных рынках за год составил 47,5 млрд гривен, доход от деятельности на внутреннем рынке - 10,1 млрд гривен, операционные расходы - 34,6 млрд гривен.

Как отметили в пресс-службе, в 2020 году 83% дохода компании от основной деятельности получены в результате международных операций, 17% приходится на внутренний рынок.

"Компания сейчас почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет всего 23 копейки/куб. м (без НДС) или около 3%", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогазу", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

Чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19 млрд гривен.

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