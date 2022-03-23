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Оперативная сводка: в Генштабе рассказали о ситуации на начало 28 дня войны

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 07:26
Оперативная сводка: в Генштабе рассказали о ситуации на начало 28 дня войны Фото: военнослужащий возле баррикад на въезде в город Житомир (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

Начались 28 сутки противостояния украинского народа российской агрессии. В Генеральном штабе ВСУ отчитались об обстановке в областях по состоянию на 06:00 23 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На Восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов.

Наши бойцы не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и на населенный пункт Лозовая. Также ВСУ сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья.

Группировка объединенных сил сдерживает продвижение российских военных в направлении города Попасная и Курахово. Также осуществляется круговая оборона Мариуполя.

На Северо-Восточном направлении продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населенного пункта Малин.

На Северном направлении ВСУ удерживают оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

На Юго-Восточном направлении проводится оборонная операция, поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается ведение обороны Николаева и населенных пунктов Николаевской области.

Украинские защитники сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, и выполняют задачи территориальной обороны.

В Генштабе также отметили активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага -6 самолетов, 5 беспилотников, 1 вертолет и 5 крылатых ракет.

Кроме того, наша авиация наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и сбивала крылатые ракеты.

Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные личности убиты, ранены, больны или деморализованы.

На территории РФ продолжается скрытая мобилизация. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих. Предпочтение отдают тем, кто уже имеет боевой опыт.

На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане частично вывели из строя железнодорожное сообщение между республикой Беларусь и Украиной. Информация уточняется.

В то же время, по имеющейся информации, по территории республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал ЕС предоставить Украине системы ПВО, поскольку Россия понимает только язык силы.

Мы также писали о том, что в Николаевской области десантники сбили "Иглой" российскую крылатую ракету.

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