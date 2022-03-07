Оперативная обстановка: как прошел одиннадцатый день войны

С начала суток российские оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. При этом захватчики все также используют аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по нашей территории.

"Оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах", - сообщают в ВСУ.

В городе Ирпене по-прежнему нет света, воды и тепла. Такая ситуация продолжается уже более трех суток. Людям запретили выходить из домов. При этом подвоза пищи и воды в Ирпень нет.

Очень часто оккупанты осуществляют постановочные репортажи для российских телеканалов, в которых они показывают свою гуманность и человечность, хотя на самом деле это совсем не так.

В социальных сетях пропагандисты распространяют контент, который создан от первого лица. В нем они негативно освещающего деятельность Вооруженных Сил Украины.

При этом наши защитники осуществляют оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери и сдается в плен.