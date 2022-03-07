Оперативна обстановка: як пройшов одинадцятий день війни

З початку доби російські окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових і артилерійських ударів по населених пунктах України. При цьому загарбники все також використовують аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по нашій території.

"Окупанти порушують правила міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, "зелених коридорів", беруть в заручники жінок і дітей, розміщують техніку, боєприпаси в житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах", - повідомляють у ЗСУ.

У місті Ірпені як і раніше немає світла, води і тепла. Така ситуація триває вже більше ніж три доби. Людям заборонили виходити з будинків. При цьому підвозу їжі і води в Ірпінь немає.

Дуже часто окупанти здійснюють постановочні репортажі для російських телеканалів, в яких вони показують свою гуманність і людяність, хоча насправді це зовсім не так.

У соціальних мережах пропагандисти поширюють контент, який створений від першої особи. У ньому вони негативно висвітлюють діяльність Збройних Сил України.

При цьому наші захисники здійснюють оборонну операцію в усіх напрямках висунення противника. Ворог продовжує зазнавати великих втрат і здається в полон.