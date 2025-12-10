Оперативна ситуація на фронті: Генштаб повідомив про понад 160 боїв

Нагадуємо, що українські підрозділи залишили позиції за 5-7 кілометрів від Покровська на Донеччині. Олександр Сирський повідомив, що кілька днів тому дав розпорядження про організоване виведення військовослужбовців із цих ділянок, які до того моменту утримувалися.

Зазначимо, що українські виробники озброєння виступають за відновлення експорту, але водночас наголошують, що схема роботи через зарубіжні представництва може фактично повернути практику колишніх спецекспортерів, що створить ризик затягування процедур, дублювання функцій і появи корупційних чинників.