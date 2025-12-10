Оперативная ситуация на фронте: Генштаб сообщил о более 160 боев

Ситуация на различных участках фронта в течение суток 9 декабря оставалась крайне напряженной: российские войска активно применяли авиацию, дроны-камикадзе и артиллерию, пытаясь продвинуться на ряде направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
С начала суток зафиксировано 164 боевых столкновения. Украинские подразделения удерживают позиции и наносят противнику значительные потери.
По данным командования, россияне провели 40 авиаударов и сбросили 109 управляемых бомб, применили 3313 дронов-камикадзе и осуществили 2994 обстрела по позициям украинских сил и населенным пунктам.
На Северо-Слободжанском и Курском направлениях произошло одно столкновение, враг сбросил одну авиабомбу и совершил более ста обстрелов.
На Южно-Слободжанском противник дважды атаковал в районах Прилепки и Избицкого.
На Купянском направлении отмечены две попытки продвижения в сторону Петропавловки и Богуславки.
На Лиманском направлении отражено 13 штурмов вблизи Грековки, Нового Мира, Мирного, а также в районах Ставков и Дробышево.
На Славянском направлении зафиксировано 11 атак вблизи Ямполя, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.
В районе Краматорска отбиты две атаки возле Временного Яра и Бондарного.
На Константиновском направлении произошло 18 столкновений, часть боев продолжается.
На Покровском враг атаковал 42 раза. По предварительным данным, уничтожены 122 оккупанта, в том числе 87 безвозвратно, а также техника — автомобили, мотоциклы, БПЛА, инженерные средства и укрытия.
В Александровском секторе отбито 13 атак в районах Зеленого Гая, Ялты, Вороного, Вишневого, Рыбного, Егоровки, Привольного и в направлении Даниловки.
На Гуляйпольском зафиксировано 13 боев, часть продолжается. На Ореховском направлении активных столкновений не отмечено.
В Приднепровском враг безуспешно пытался продвинуться в районе Антоновского моста.
Напоминаем, что украинские подразделения оставили позиции в 5–7 километрах от Покровска в Донецкой области. Александр Сырский сообщил, что несколько дней назад дал распоряжение об организованном выводе военнослужащих с этих участков, которые до того момента удерживались.
