Оперативна обстановка на вечір 5 грудня: ЗСУ відбили 180 атак ворога

Станом на 22:00 5 листопада 2025 року зафіксовано 180 бойових зіткнень. Українські підрозділи дають рішучу відсіч, завдаючи противнику вогневої поразки.

Російські війська завдали 48 авіаударів із використанням 123 керованих авіаційних бомб, задіяли 4808 дронів-камікадзе та здійснили 4114 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

Українські захисники відбили штурм противника, який завдав два авіаудари та здійснив 154 обстріли, включно з двома з реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський та Куп'янський напрямки

У районах Вовчанська, Приліпки, Відрадного, Ізбицького та Лиману окупанти п'ять разів намагалися штурмувати позиції українських воїнів, але були зупинені.

На Куп'янському напрямку атаки в Степовій Новоселівці, Піщаному та Глушківці також були відбиті.

Лиманський і Слов'янський напрямки

Противник 19 разів атакував позиції поблизу Нововодяного, Новоєгорівки, Зарічного, Дерилового і Колодязя.

На Слов'янському напрямку відбито вісім штурмових дій противника біля Дронівки, Серебрянки та Сіверська.

Краматорський та Костянтинівський напрямки

Дві атаки поблизу Новомаркового та Васюківки відбито українськими військами. На Костянтинівському напрямку росіяни 25 разів ішли в наступ на позиції в Олександро-Шультиному, Щербинівці, Клебан-Бику, Плещіївці, Яблунівці та Русиному Яру.

Покровський та Олександрівський напрямки

На Покровському напрямку зафіксовано 48 спроб просування противника, під час яких українські захисники знищили 106 окупантів, автомобіль, 31 БПЛА, пункт управління та шість антен-ретрансляторів, а також артилерійську систему та 21 укриття.

В Олександрівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону, бої тривають у семи локаціях.

Гуляйпільський, Оріхівський та Придніпровський напрямки

На Гуляйпільському напрямку відзначено сім бойових зіткнень, на Оріхівському - чотири.

Придніпровські підрозділи зупинили шість атак противника. На решті напрямків значних змін немає.