Оперативна обстановка на фронті: Генштаб дав зведення за напрямками

До вечора 22 січня обстановка на фронті залишається напруженою: на більшості напрямків тривають активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Станом на 22:00 22 січня зафіксовано значну кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту. Противник активно застосовує авіацію, дрони та артилерію, проте українські захисники продовжують стримувати наступальні спроби та утримують контроль над ключовими ділянками.

Загальна ситуація на фронті

Від початку доби відбулося 196 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 171 керовану авіабомбу. Також зафіксовано застосування 2862 дронів-камікадзе і 2717 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки

На цих ділянках противник здійснив три атаки, завдав три авіаудари із застосуванням п'яти керованих бомб і здійснив 58 обстрілів, включно з ударом із реактивної системи залпового вогню.

Південно-Слобожанський і Куп'янський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів атакував позиції українських підрозділів у районах Приліпки, Вовчанська та Вовчанських Хуторів, одне бойове зіткнення триває. У районі Синьківки на Куп'янському напрямку атаку противника було відбито.

Лиманський, Слов'янський і Краматорський напрямки

Сили оборони відбили сім штурмів на Лиманському напрямку. У районі Слов'янська зафіксовано дві атаки, а на Краматорському напрямку відбулося сім штурмових дій поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Маркового.

Костянтинівський та Покровський напрямки

На Костянтинівському напрямку відбулося 20 бойових зіткнень. На Покровському напрямку за добу зафіксовано 62 атаки. За попередніми даними, знищено 192 окупанта, з них 150 безповоротно, а також техніку, безпілотники та укриття противника.

Інші напрямки

На Олександрівському напрямку відбито 12 атак, ще два бої тривають. На Гуляйпільському напрямку противник 34 рази намагався просунутися вперед. На Оріхівському напрямку атаку в районі Плавнів було відбито. На Придніпровському напрямку зафіксовано одну невдалу спробу ворога поліпшити тактичне положення.