Оперативна обстановка на фронті за 20 листопада: Генштаб дав свіже зведення

Українська армія продовжує утримувати позиції на ключових напрямках, відбиваючи масштабні атаки російських сил і фіксуючи зростання інтенсивності штурмів та обстрілів уздовж усієї лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
За даними на 22:00 20 листопада, на різних ділянках фронту відбулося 161 бойове зіткнення.
Українські підрозділи стабільно стримують тиск противника, який продовжує застосовувати авіацію, артилерію та велику кількість дронів-камікадзе.
За добу зафіксовано 39 авіаударів, під час яких російська армія використала 82 керовані бомби, а також атакувала українські позиції понад 2 тисячі разів дронами та понад 3 тисячі разів артилерією.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одне зіткнення, яке супроводжувалося авіаударами та більш ніж сотнею обстрілів.
На Південно-Слобожанській ділянці російські сили шість разів намагалися просунутися в районах Синельникового, Вовчанська і Колодязного.
На Куп'янському напрямку ворог здійснив дві атаки в бік Піщаного.
На Лиманському напрямку українські захисники успішно зупинили десять штурмів у районах Новоєгорівки, Греківки, Мирного, Шандриголового та сусідніх населених пунктів.
На Слов'янському напрямку противник 13 разів наступав біля Серебрянки, Сіверська, Дронівки та Званівки.
На Краматорському напрямку фіксується шість атак, бої тривають у двох точках.
На Костянтинівській ділянці відбулося 23 штурми, більшість - у районах Плещіївки, Щербинівки та Софіївки.
Тут сьогодні відбулося 56 атак. Українські сили, за попередньою інформацією, ліквідували 59 російських військових і нейтралізували ще 24. Також знищено дві одиниці техніки, пункт управління БПЛА та п'ять укриттів особового складу.
На Олександрівському напрямку захисники України відбили 16 атак, на Гуляйпільському - десять. У районі Оріхового відбито дві спроби наступу, у Придніпровському напрямку ворог зробив одну невдалу спробу підійти до Антонівського мосту.
Нагадуємо, що український президент Володимир Зеленський і міністр армії США Ден Дрісколл узгодили прискорений графік підготовки угоди, що має стати всеосяжним планом з завершення війни та визначить подальші кроки сторін для досягнення стійкого миру.
Зазначимо, що США під час розроблення передбачуваного мирного плану підтримували контакти та з Києвом, і з Москвою, а в оточенні президента Дональда Трампа наголошували, що він ще під час кампанії заявляв про прагнення завершити війну, однак згодом виявляв зростаюче невдоволення обома сторонами через їхнє небажання йти на підписання угоди.