OpenAI розгортає модель GPT-6.2 на базі версії GPT-6.2 Sol у звичайному чаті ChatGPT. Оновлення вже доступне користувачам платних тарифів, однак не всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI Support .

З 23 листопада OpenAI поступово додає GPT-6.2 до звичайного чату ChatGPT. Це версія моделі, оптимізована для повсякденного спілкування та створена на базі GPT-6.2 Sol.

Раніше вона замінювала GPT-6, а сама GPT-6.2 разом із моделями Astra та Sol дебютувала 17 листопада в ChatGPT Work, Codex та API.

Оновлення вже розгортають у всьому світі для користувачів тарифів Plus, Pro, Business та Enterprise.

У корпоративних акаунтах доступ до моделі залежить від рішення адміністратора. Через поступове розгортання GPT-6.2 з'являється не в усіх користувачів одночасно.

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Як змінилися можливості GPT-6.2?

В OpenAI стверджують, що нова модель краще справляється зі складними запитами, у яких потрібно враховувати одразу кілька умов.

Наприклад, під час пошуку готелю вона може одночасно зважати на вартість і розташування. Також GPT-6.2 може запропонувати сповіщення про зниження ціни, якщо користувач шукає акції на певний товар.

Покращилося й розуміння зображень. Модель точніше аналізує фотографії, зокрема, розпізнає текст на етикетках і символи на дорожніх знаках.

За внутрішніми тестами OpenAI, показник розуміння зображень у звичайному чаті зріс із 47,4 відсотка у GPT-6 до 71,7 відсотка у GPT-6.2.

Під час виконання особливо складних інструкцій нова модель дотримувалася всіх вимог у 78,1 відсотках випадків, тоді як попередня версія досягала 62,5 відсотків.

Важливо: ці результати оприлюднила сама OpenAI, тому вони не є незалежною оцінкою можливостей ШІ-моделі.

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Що змінилося у безпекових підходах та коли оновлення отримають інші користувачі?

Окремо OpenAI перевірила, як GPT-6.2 реагує на складні розмови з підлітками. Тести охоплювали теми емоційної залежності, розладів харчової поведінки, а також товарів і занять із віковими обмеженнями.

У таких діалогах модель дотримувалася правил безпеки компанії у 91-94 відсотках випадків. Для порівняння, у GPT-6 цей показник становив 77-80 відсотків. Водночас у 6-9 відсотках тестових ситуацій GPT-6.2 все ще не відповідала встановленим вимогам.

Користувачі тарифів Free та Go поки продовжують працювати з GPT-6 Luna, яку додали до звичайного чату в жовтні. Коли GPT-6.2 стане доступною на цих планах, OpenAI ще не повідомила.

Ще одна зміна стосується власників Plus, які користуються Codex. У грудні для них запровадять спільний ліміт використання між звичайним чатом ChatGPT і Codex.